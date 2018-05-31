Акция «Рамазан – месяц добрых дел» помогла собрать средства на лечение двух тяжелобольных детей

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(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). За две недели месяца Рамазан благотворительному фонду «Закят» ДУМ РТ удалось собрать средства на лечение двух тяжелобольных детей. Средства были собраны в рамках ежегодной благотворительной акции «Рамазан – месяц добрых дел». Об этом сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.
Благодаря помощи неравнодушных людей девочки с тяжелой формой ДЦП – 12-летняя Фарида Шайдуллина и 15-летняя Аделина Хасанова – получили возможность продолжить свои реабилитационные курсы.
Акцию «Рамазан – месяц добрых дел» решено продлить до конца священного месяца.
Героиня очередной истории – 15-летняя Альфия Бурганова, которая с рождения страдает ДЦП. Она ходит, бегает, прыгает, учится в гимназии наравне с обычными детьми, училась в музыкальной и художественной школах, но хромает. Ее случай – редкий и счастливый: благодаря стараниям родителей и собственному упорству, Альфия вопреки диагнозу встала на ноги, ведет полноценный образ жизни и мечтает избавиться от хромоты. Стоимость лечения для Альфии составляет 100 тыс. рублей.
Еще один подопечный фонда «Закят» – 11-летний Мурат Нагимов. Мальчик страдает родовой травмой головного мозга, косоглазием и плохим зрением, не разговаривает, психически отстает от своих сверстников. После недавнего курса реабилитации Мурат научился произносить звуки шепотом. Чтобы ребенок заговорил, необходимо продолжить курсы лечения. Стоимость реабилитации – 56 тыс. 400 рублей.
Помочь Мурату, можно отправив смс-сообщение «САДАКА», а Альфие –отправив смс-сообщение «ЗАКЯТ» на номер 7715, а также перечислив средства на расчетный счет БФ «Закят» указав наименование платежа (фамилию и имя ребенка).
Реквизиты для перечислений денежных средств:
Наименование сбора «ЗАКЯТ»
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ЗАКЯТ»
ИНН/КПП 1655068682/165501001
ОГРН 1091600003153 ОКПО 63107012
р/с №40703810662190000765
(Советское отделение №6669/015 СБ РФ г. Казани)
ОСБ БАНК ТАТАРСТАН №8610 г. Казани
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