Акция «Рамазан – месяц добрых дел» помогла собрать средства на лечение двух тяжелобольных детей

Благодаря помощи неравнодушных людей девочки с тяжелой формой ДЦП получили возможность продолжить реабилитационные курсы.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). За две недели месяца Рамазан благотворительному фонду «Закят» ДУМ РТ удалось собрать средства на лечение двух тяжелобольных детей. Средства были собраны в рамках ежегодной благотворительной акции «Рамазан – месяц добрых дел». Об этом сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.

Благодаря помощи неравнодушных людей девочки с тяжелой формой ДЦП – 12-летняя Фарида Шайдуллина и 15-летняя Аделина Хасанова – получили возможность продолжить свои реабилитационные курсы.

Акцию «Рамазан – месяц добрых дел» решено продлить до конца священного месяца.

Героиня очередной истории – 15-летняя Альфия Бурганова, которая с рождения страдает ДЦП. Она ходит, бегает, прыгает, учится в гимназии наравне с обычными детьми, училась в музыкальной и художественной школах, но хромает. Ее случай – редкий и счастливый: благодаря стараниям родителей и собственному упорству, Альфия вопреки диагнозу встала на ноги, ведет полноценный образ жизни и мечтает избавиться от хромоты. Стоимость лечения для Альфии составляет 100 тыс. рублей.

Еще один подопечный фонда «Закят» – 11-летний Мурат Нагимов. Мальчик страдает родовой травмой головного мозга, косоглазием и плохим зрением, не разговаривает, психически отстает от своих сверстников. После недавнего курса реабилитации Мурат научился произносить звуки шепотом. Чтобы ребенок заговорил, необходимо продолжить курсы лечения. Стоимость реабилитации – 56 тыс. 400 рублей.

Помочь Мурату, можно отправив смс-сообщение «САДАКА», а Альфие –отправив смс-сообщение «ЗАКЯТ» на номер 7715, а также перечислив средства на расчетный счет БФ «Закят» указав наименование платежа (фамилию и имя ребенка).

Реквизиты для перечислений денежных средств:

Наименование сбора «ЗАКЯТ»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ЗАКЯТ»

ИНН/КПП 1655068682/165501001

ОГРН 1091600003153 ОКПО 63107012

р/с №40703810662190000765

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