Александра Овечкина признали самым ценным игроком плей-офф НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» стал вторым россиянином, получившим «Конн Смайт Трофи».

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Самым ценным игроком плей-офф Национальной хоккейной лиги признан капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» – российский нападающий Александр Овечкин. Об этом сообщает «Газета.Ru».

В 24 встречах россиянин отметился 15 шайбами и 12 голевыми передачами. В решающем матче с «Вегас Голден Найтс» он забросил шайбу на 31-й минуте.

Овечкин стал вторым россиянином, которому удалось стать обладателем «Конн Смайт Трофи». Первым в 2009 году был Евгений Малкин, выступавший за «Питтсбург Пингвинз».

В этом сезоне «Вашингтон Кэпиталз» впервые за свою 44-летнюю историю стал обладателем Кубка Стэнли.