Александра Овечкина признали самым ценным игроком плей-офф НХЛ

Рекомендуем
(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Самым ценным игроком плей-офф Национальной хоккейной лиги признан капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» – российский нападающий Александр Овечкин. Об этом сообщает «Газета.Ru».
В 24 встречах россиянин отметился 15 шайбами и 12 голевыми передачами. В решающем матче с «Вегас Голден Найтс» он забросил шайбу на 31-й минуте.
Овечкин стал вторым россиянином, которому удалось стать обладателем «Конн Смайт Трофи». Первым в 2009 году был Евгений Малкин, выступавший за «Питтсбург Пингвинз».
В этом сезоне «Вашингтон Кэпиталз» впервые за свою 44-летнюю историю стал обладателем Кубка Стэнли.
Следующая новость
Ежегодно помощь социальных служб получают более 180 тысяч жителей республики.
Во время мундиаля в театре представят четыре спектакля.
Педагог Айгуль Курбанова преподает иностранные языки в центре Сraft It.
В регате примут участие спортсмены из Казани, Зеленодольска, Набережных Челнов, Чебоксар, Тольятти, Ульяновска и других городов России.
В этом году соревновались пахари, операторы машинного доения и технологи по воспроизводству крупного рогатого скота.
Для школьников пройдет концертная программа с творческими номерами многонациональной молодежи.
Университет занял текущую 439-ю позицию.
В Казанской ратуше выступлением квартета «Old and New Songs» завершился III сезон фестиваля «Hotel de ville».
Лекция состоялась в рамках Года Толстого в Татарстане и КФУ.
07 июня«Мать ребенка плакала над телом: «Укройте его, он мерзнет!». В Мензелинске утонул 5-летний мальчик
07 июняРуководитель УФНС РФ по РТ Марат Сафиуллин: «Не стоит откладывать переход на онлайн-кассы в долгий ящик»