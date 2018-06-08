«Вашингтон» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли

В составе «Вашингтон Кэпиталз» победителями чемпионата НХЛ стали трое россиян: Овечкин, Кузнецов и Орлов.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Клуб «Вашингтон Кэпиталз» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. В пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ он одолел «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:3.

Капитан команды – российский нападающий Александр Овечкин записал на свой счет шайбу, а другой россиянин – нападающий Евгений Кузнецов отметился результативной передачей, замечает «Р-Спорт».

Для троих выходцев из России: Овечкина, Кузнецова и защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова – эта победа в чемпионате НХЛ стала первой, отмечает «Газета.Ru».

За 44 года своего существования «Вашингтон Кэпиталз» дважды выходил в плей-офф Кубка Стэнли. В предыдущий раз, в 1998 году, он уступил «Детройту Ред Уингз».

«Вашингтон Кэпиталз» – «Вегас Голден Найтс» – 4:3 (0:0, 2:3, 2:1).