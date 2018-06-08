«Вашингтон» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Клуб «Вашингтон Кэпиталз» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. В пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ он одолел «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:3.
Капитан команды – российский нападающий Александр Овечкин записал на свой счет шайбу, а другой россиянин – нападающий Евгений Кузнецов отметился результативной передачей, замечает «Р-Спорт».
Для троих выходцев из России: Овечкина, Кузнецова и защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова – эта победа в чемпионате НХЛ стала первой, отмечает «Газета.Ru».
За 44 года своего существования «Вашингтон Кэпиталз» дважды выходил в плей-офф Кубка Стэнли. В предыдущий раз, в 1998 году, он уступил «Детройту Ред Уингз».
«Вашингтон Кэпиталз» – «Вегас Голден Найтс» – 4:3 (0:0, 2:3, 2:1).
Следующая новость
Ежегодно помощь социальных служб получают более 180 тысяч жителей республики.
Во время мундиаля в театре представят четыре спектакля.
Педагог Айгуль Курбанова преподает иностранные языки в центре Сraft It.
В регате примут участие спортсмены из Казани, Зеленодольска, Набережных Челнов, Чебоксар, Тольятти, Ульяновска и других городов России.
В этом году соревновались пахари, операторы машинного доения и технологи по воспроизводству крупного рогатого скота.
Для школьников пройдет концертная программа с творческими номерами многонациональной молодежи.
Университет занял текущую 439-ю позицию.
В Казанской ратуше выступлением квартета «Old and New Songs» завершился III сезон фестиваля «Hotel de ville».
Лекция состоялась в рамках Года Толстого в Татарстане и КФУ.
07 июня«Мать ребенка плакала над телом: «Укройте его, он мерзнет!». В Мензелинске утонул 5-летний мальчик
07 июняРуководитель УФНС РФ по РТ Марат Сафиуллин: «Не стоит откладывать переход на онлайн-кассы в долгий ящик»