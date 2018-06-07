СМИ: В Правительстве определились с новым пенсионным возрастом

Концепция реформы будет утверждена 14 июня.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Правительство России с большой вероятностью повысит пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, сообщает РБК со ссылкой на близкие к властям источники.

Концепция реформы будет утверждена 14 июня.

При этом большинство льгот, таких как доплаты работникам вредных производств или военным, будут сохранены.

Тем не менее Правительство еще не отказалась от варианта повышения пенсионного возраста для женщин до 60 лет вместо 63-х, отметили собеседники агентства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ходе прямой линии Президент России Владимир Путин заявил, что увеличение пенсий важнее повышения пенсионного возраста.