СМИ: В Правительстве определились с новым пенсионным возрастом

Рекомендуем
(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Правительство России с большой вероятностью повысит пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, сообщает РБК со ссылкой на близкие к властям источники.
Концепция реформы будет утверждена 14 июня.
При этом большинство льгот, таких как доплаты работникам вредных производств или военным, будут сохранены.
Тем не менее Правительство еще не отказалась от варианта повышения пенсионного возраста для женщин до 60 лет вместо 63-х, отметили собеседники агентства.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ходе прямой линии Президент России Владимир Путин заявил, что увеличение пенсий важнее повышения пенсионного возраста.
Следующая новость
49-летний россиянин в мае расторг контракт с саратовским «Автодором».
Школьники вместе с наставниками разработают социально значимые проекты.
Уникальный документ занял почетное место в экспозиции музея, посвященной руководителю пенитенциарного ведомства республики.
Пилотная апробация проекта проходит в Татарстане, Пермском крае, Московской, Тульской, Тюменской, Ульяновской и Новгородской областях.
Крупнейший в Казани литературный слет пройдет 10 и 11 июня в парке «Черное озеро».
За весь 2017 год сумма штрафов составила 7 миллионов 600 тысяч рублей.
ГУ МЧС России по РТ просит жителей и гостей республики воздержаться от ловли рыбы и прогулок на лодках в указанных местах.
Журналист Элиот Ротуэлл отметил, что в Казани спорт всегда имел более широкое значение, чем в других российских городах.
07 июня«Мать ребенка плакала над телом: «Укройте его, он мерзнет!». В Мензелинске утонул 5-летний мальчик
07 июняРуководитель УФНС РФ по РТ Марат Сафиуллин: «Не стоит откладывать переход на онлайн-кассы в долгий ящик»