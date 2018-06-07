Путин: Увеличение пенсий важнее повышения пенсионного возраста

Повышение доходов пенсионеров Президент России назвал ключевой задачей для Правительства.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Увеличение доходов пенсионеров — более важная задача для Правительства России, чем увеличение пенсионного возраста. Об этом сказал Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии», которая началась в полдень.

Вопрос о повышении пенсионного возраста Владимиру Путину задал Алексей Гончаров из Курска.

Путин сказал, что со времен СССР работающим пенсионерам не платили пенсию, но в существующих реалиях этот вопрос надо пересматривать. Он аргументировал это тем, что такие люди чаще всего работают на низкооплачиваемых работах с дефицитом кадров.

По поводу повышения пенсионного возраста российский лидер сказал, что относится к этой теме «в высшей степени осторожно и аккуратно». Куда более важным вопросом в этой сфере он назвал увеличение пенсий.

«Хочу еще раз подчеркнуть: ключевая задача во всей системе пенсионного обеспечения — это значительное повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров», — заключил Президент России.