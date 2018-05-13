Организаторы «Евровидения» не хотят проводить конкурс в Иерусалиме

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(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Руководство песенного конкурса «Евровидение» против того, чтобы концерт проходил в Иерусалиме в 2019 году, передает РИА Новости.
В этом году на «Евровидении» в Португалии победила израильтянка Нетта Барзилай. По правилам конкурса, в следующем году фестиваль должен состояться в стране победителя.
Однако оргкомитет конкурса призвал поклонников музыкального фестиваля пока не бронировать авиабилеты в Иерусалим, так как менеджмент фестиваля опасается возможной «политизации конкурса» и предпочел бы провести конкурс в любом другом городе Израиля.
Ситуация осложняется и в самом Израиле. Представители ультраортодоксальных партий считают, что проведение конкурса в субботу может привести к нарушению святости шабата – еврейской субботы, когда запрещена любая работа.
Министр по делам культуры и спорта Израиля Мири Регев заявила, что если конкурс не состоится в Иерусалиме, то Израиль откажется от его проведения.
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