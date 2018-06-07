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(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Рост цен на бензин произошел из-за неточного регулирования в сфере энергетики и энергоресурсов. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии», которая началась сегодня в полдень.
Вопрос о росте цен на бензин задал житель Санкт-Петербурга Алексей.
«Мы 18 марта сделали такой большой выбор, вся страна за вас проголосовала, а цены на бензин все не можете вы остановить», — обратился к Путину россиянин.
Президент сказал, что Правительство в диалоге с ведущими нефтегазовыми компаниями уже приняло ряд решений для улучшения ситуации с ценами на топливо: на 3000 рублей снижен акциз на бензин и на 2000 рублей на дизтопливо, а в июле повышения акцизов не будет.
«Что происходит сейчас — это недопустимо, неправильно, но надо признать, что это результат, мягко говоря, неточного регулирования, которое в последнее время было в сфере энергетики и энергоресурсов», — сказал Путин.
Первым, кому во время «Прямой линии» позвонил Владимир Путин, стал министр энергетики России Александр Новак. Позже по вопросу бензина он переговорил с вице-премьером Дмитрием Козаком.
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