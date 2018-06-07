Путин рассказал, поднимут ли в России НДФЛ

Президент РФ отметил, что увеличение налога на доходы физических лиц признано нецелесообразным.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Повышение налога на доходы физических лиц и введение налога от продаж нецелесообразно. Об этом на прямой линии заявил Президент России Владимир Путин.

Повышение НДФЛ обсуждалось на экспертном уровне. Практика показывает, что те, кто получает больший доход, скрывают деньги, отметил Путин.

«Мы долго думали на этот счет. О чем говорит практика дифференцированного налога на доходы физических лиц прошлых лет? Как только он вводится, часть граждан, которые получают более высокие доходы, начинают различными способами скрывать эти доходы», — отметил Президент РФ.

По его словам, «фискальный доход нулевой, а шума много».

«Ухудшение инвестиционного климата очевидно. Это признано нецелесообразным», — добавил он.

Кроме того, российский лидер уверен, что вводить в России налог от продаж нецелесообразно, так как это станет существенной нагрузкой на граждан и экономику.

Перераспределение в налоговой системе будет направлено на сокращение числа бедных людей, отметил Президент. Перед российскими властями стоит задача уменьшить уровень бедности в два раза.