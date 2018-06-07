Жители Татарстана и Минздрав РТ выбрали врача года

Победителем республиканского конкурса стала руководитель Центра восстановительной медицины и реабилитации казанского Госпиталя для ветеранов войн.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Врачом года В Татарстане стала главный внештатный специалист Минздрава РТ по медицинской реабилитации, руководитель Центра восстановительной медицины и реабилитации казанского Госпиталя для ветеранов войн Резеда Бодрова.





Победительницу номинации назвали сегодня на торжественной церемонии главного медицинского конкурса Татарстана «Врач года – Ак чэчэклэр 2018».

Резеда Бодрова организовала трехэтапную систему оказания помощи по медицинской реабилитации, открыла более 17 отделений в Татарстане и только за последние пять лет проконсультировала более 4000 пациентов.



Во время Универсиады 2013 года, которая проходила в Казани, отделение реабилитации с новыми технологиями и методиками Бодровой окрестили «Маленьким кусочком Швейцарии». Благодаря специалисту опыт Татарстана переняли многие регионы России.

«Вы – люди, которые отвечают за здоровье и жизнь наших граждан. В Республике очень большая работа идет по первичному звену, очень многое делается в сфере здравоохранения. Но самое главное звено в этой конструкции – это вы, люди!», – сказал Президент РТ Рустам Минниханов.

В конкурсе было представлено пять номинаций: «Легенда здравоохранения», «Врач года», «Уникальный случай», «Лучший врач первичного звена» и «Медицинский работник года».