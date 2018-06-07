Американские сенаторы намерены ограничить право Трампа на введение пошлин

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(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Сенаторы Конгресса США рассмотрят законность пошлин, которые ввел американский Президент Дональд Трамп в отношении Канады, Мексики и ряда стран Евросоюза, сообщает RT со ссылкой на CNBC.
Законопроект предложил сенатор Боб Коркер. Согласно документу, американский лидер не сможет вводить пошлины без согласия законодателей.
По мнению автора предложения, оправдания, использованные Белым домом, могут привести к торговой войне: там заявили, что меры вводятся для «соблюдения интересов национальной безопасности».
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Вашингтон ввел пошлины на сталь и алюминий из ЕС, Канады и Мексики.
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