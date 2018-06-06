В четырех татарстанских семьях родились тройняшки.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Алия Замалеева). За пять месяцев 2018 года в Татарстане родилось 219 двойняшек. Об этом сообщила начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Альбина Шавалеева на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Кроме того, за пять месяцев этого года в четырех татарстанских семьях родились тройняшки.

В целом, констатировала спикер, в РТ наблюдается снижение количества зарегистрированных актов о рождении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тенденция эта, по ее словам, характерна и для других регионов страны.

За первые пять месяцев в республике на свет появилось 18 тыс. 946 детей, что на 3 процента меньше аналогичного показателя прошлого года. Среди них 9 тыс. 727 мальчиков (более 51 процента) и 9 тыс. 219 девочек (почти 49 процентов).

