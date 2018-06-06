Президент РТ особо отметил роль русского языка в объединении народов страны

В Казани прошел праздничный концерт, посвященный Дню русского языка и 219-летию со дня рождения Александра Пушкина.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Собравшиеся сегодня в Театре оперы и балета имени М. Джалиля особо отмечают связующую роль русского языка, который объединяет людей, служит мостом для взаимопонимания между народами огромной страны. Об этом на праздничном концерте, посвященном Дню русского языка и 219-летию со дня рождения Александра Пушкина, заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Открыл праздничный концерт народный артист СССР Василий Лановой. Он отметил, что счастлив вновь посетить столицу Татарстана. «Которую любил, люблю и обещаю любить и впредь», – сказал он собравшимся.

«Сегодня Александру Сергеевичу Пушкину исполнилось бы 219 лет. Это величайший поэт не только России, Азии, но и всего земного шара», – продолжил московский гость. Подарком казанской публике стало поэтическое выступление – Лановой прочел стихотворение Пушкина «Вакхическая песня».

Затем со знаменательными датами поклонников русской литературы поздравил Рустам Минниханов. «Русский язык и русская литература у многих ассоциируются прежде всего с именем Пушкина – символом русской культуры. С юных лет, впитав высокие нравственные ценности русского народа, он воспел их в своем творчестве и открыл для всего мира. Наследие Пушкина по праву является одним из сокровищ мировой литературы и достоянием всего российского народа», – подчеркнул он.

Президент Татарстана также отметил, что неоценимый вклад в развитие русской и мировой культуры внес величайший писатель и мыслитель Лев Толстой. «В становлении его личности, формировании мировоззрения свою роль сыграл и период его жизни в Казани. Мы высоко ценим наследие великого писателя и гуманиста, поэтому 2018-й в Татарстане объявлен Годом Льва Толстого», – заявил он.

«Огромную роль в сохранении творческого наследия великих мыслителей, а также великого русского языка и культуры принадлежит учителям, деятелям культуры и искусства, духовным лидерам, энтузиастам, общественникам. Любовью и искренним отношением к своему делу вы помогаете воспитать в подрастающем поколении самые лучшие человеческие качества. Выражаю вам особую благодарность за эту неоценимую работу», – добавил лидер республики.

Во многом проявить любовь и уважение к языку, сохранить традиции можно посредством участия в республиканских и народных праздниках и мероприятиях, уверен Минниханов. Например, в таких, как «Каравон», Спасская ярмарка, «Алексеевские перезвоны», Кирилло-Мефодиевские чтения и так далее.

«Наследие, к которому мы можем приобщиться в таких фестивалях, передают глубину, красоту и богатство русской культуры и русского слова. Очень важно бережно относиться к народному наследию. Эта работа ведется в тесном взаимодействии со специалистами и представителями широкой общественности. Регулярно проводятся конкурсы, разнообразные культурные и образовательные мероприятия, оказывается грантовая поддержка. Надежным партнером в этой деятельности выступают русские национальные культурные объединения Татарстана», – сказал Президент РТ.

«Отрадно, что благодаря совместным усилиям практически завершены работы по подготовке памятника благоверным святым Петру и Февронии, создан музей Льва Толстого, начал свою работу после ремонта музей имени Максима Горького, установлены мемориальные доски Якову Шамову и Дмитрию Лихачеву. Русские творческие коллективы обеспечены национальными костюмами», – заключил он.