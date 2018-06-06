Президент РТ: В ближайшее время откроем культурный центр имени Пушкина

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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В ближайшее время в Казани будет открыт культурный центр имени А. С. Пушкина. Об этом сегодня в Театре оперы и балета имени М. Джалиля на праздничном концерте, посвященном Дню русского языка и 219-летию со дня рождения Александра Пушкина, заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.
«В ближайшее время мы вместе откроем культурный центр имени Пушкина. Сегодня мы эту тему обсуждали. Немного мы ее затянули, но уверен, что в самое ближайшее время объект будет приведен в порядок. Это будет место, где мы можем еще плотнее организовать нашу работу», – сказал лидер республики.
Появление в Казани культурного центра имени А. С. Пушкина в декабре прошлого года анонсировал бывший тогда министром культуры региона Айрат Сибагатуллин на заседании Совета при Президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям.
«В этом году Президентом РТ принято решение о создании в Татарстане культурного центра имени Пушкина и центра культуры кряшен. В настоящее время в здании, отведенном под данные учреждения, осуществляются ремонтные работы», – рассказал тогда Сибагатуллин.
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