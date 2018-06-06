Бал времен Льва Толстого и реконструкция Ясной Поляны: в Казани открылся Книга-фест

В Лядском саду сегодня можно научиться танцевать мазурку и полонез, почитать любимые книги Толстого, услышать стихи Пушкина.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В казанском Лядском саду открылся V городской книжный фестиваль «Книга-фест-2018». Он посвящен дню рождения А. С. Пушкина и Году Льва Толстого в Татарстане.

С утра в саду царила творческая и оживленная атмосфера. У памятника Державину играл духовой оркестр, все аллеи парка были заполнены столиками и лотками. Библиотеки города в дар предлагали книгочеям подержанные, но для многих такие желанные книги, Татарское книжное издательство предлагало новинки, для детей организовали мастер-классы. В самом центре парка к реконструкции бала времен Льва Николаевича Толстого готовился танцевальный мастер-класс: юные кавалеры во фраках и девушки в бальных платьях.

«Сегодня мы научим всех желающих танцам, которые исполнялись на балах во времена Льва Толстого. Менуэт тогда уже отошел и балы проходили по такой схеме: полонез – мазурка – вальс», – рассказала художественный руководитель и балетмейстер народного хореографического коллектива «Юлдаш» Светлана Леонтьева.

Чуть поотдаль, за фотографиями Толстого организована мини-усадьба в Ясной Поляне. Здесь проходил мастер-класс по кулинарии, раздавались рецепты сливового и яблочного варенья, которые так любили в семье писателя, а также ноты вальса, написанного им. В крытой палатке лекцию «Толстой и бестселлер» прочла профессор КФУ и Казанского института культуры Светлана Бородина, а поэтесса Лада Аюдаг познакомила всех желающих с темой «Пушкин и Нееловы» о потомках поэта, которые жили в Казани. И, конечно, такое культурное событие не могли обойти стороной юные художники: на пленэр вышли ученики художественной школы № 4.

«Мероприятие, которое мы в пятый раз проводим в открытых городских пространствах, предназначено для всех казанцев и гостей столицы. Поэтому мы и представляем самые разные практики, признанные показать, как хорошо читать и как много на свете замечательных книг и текстов. Есть программа для самых маленьких: викторины и мастер-классы, а также программа "Филлиппок", и для взрослых – "Книга-фест". Прошу не путать нас с книжной ярмаркой, поскольку акценты у нас смещены больше на продвижение культуры чтения. Хочу отметить, что Казань, к счастью, сохраняет традиции литературных объединений, которые работают в сотрудничестве с библиотеками», – рассказала корреспонденту «Татар-информ» директор «Централизованной библиотечной системы Казани» Резеда Исмагилова.

В открытии праздника книги приняла участие писательница Гузель Яхина, которая приехала в Казань, чтобы презентовать свой новый роман «Дети мои». Она отметила, что литературная карта города заметно обогатилась за последние годы. На малой сцене учащиеся школ и начинающие казанские поэты прочли стихи Пушкина, на основной – состоялся концерт Казанской филармонии и участников проекта «Жизнелюб». Большой интерес у всех гостей «Книга-феста» вызвал литературный диктант по произведениям Толстого.



