Гузель Яхина: Литературная карта Казани заметно обогатилась

Известная писательница из Татарстана открыла литературный фестиваль «Книга-фест» в День русского языка.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Одной из гостей открытия V интерактивного книжного фестиваля «Книга-фест» в Казани стала известная писательница Гузель Яхина.

Автор романа-бестселлера «Зулейха открывает глаза» приехала в Казань, чтобы презентовать свою новую книгу «Дети мои». Презентации уже прошли в Москве и Санкт-Петербурге, третьей по счету стала столица Татарстана. Утром 6 июня она стала почетным гостем на открытии фестиваля, где уже продавалась ее новая книга. Яхина подписала экземпляры поклонникам, ей устроили небольшую экскурсию по всем площадкам фестиваля.

«Я всегда рада бывать в Казани, ведь это мой родной, любимый город. Мне очень важно рассказать о книге именно здесь в первые недели ее существования, ее жизни. Поэтому для меня сегодня очень важный день. Несмотря на то, что я уже почти 20 лет живу в Москве и взгляд на Казань у меня, скорее, не изнутри, а снаружи, но я вижу, что за последние пять лет литературная карта, жизнь, календарь города очень обогатились», – рассказала корреспонденту «Татар-информ» Гузель Яхина.

В доказательство сказанного она привела в пример Дом Аксенова. «Еще недавно мало кто помнил, что это за дом, а теперь к нему можно вызвать такси, не называя адреса», – отметила она и добавила, что в следующий раз посетит Казань в сентябре, приехав на ежегодный литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест».



