«Татар-информ» получил благодарность за организацию «Тотального диктанта»

Информагентство награждено благодарственным письмом Министерства по делам молодежи и спорту и Минобрнауки РТ.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в Кабинете Министров РТ прошла встреча вице-премьера республики Лейлы Фазлеевой с организаторами и отличниками в Татарстане международной образовательной акции «Тотальный диктант». На торжественном мероприятии информационное агентство «Татар-информ» наградили благодарственным письмом Министерства по делам молодежи и спорту и Минобрнауки РТ.

Информагентство получило благодарность двух ведомств за поддержку в организации и проведении в Татарстане международной образовательной акции по всеобщей проверке грамотности «Тотальный диктант-2018» и вклад в развитие русской языковой культуры.

В этом году участниками диктанта в республике стали более 4 тыс. человек. В прошлом году в акции приняли участие 3 тыс. 512 татарстанцев, а в 2016-м – 2 тыс. 502 человека.

Диктант 14 апреля написали на 58 площадках в 26 муниципальных районах и городских округах республики. В прошедшем году было открыто 48 площадок в 22 районах.

Автором международного диктанта по русскому языку стала российская писательница, лауреат литературных премий «Большая книга» и «Ясная поляна» Гузель Яхина.

