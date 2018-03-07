Текст «Тотального диктанта-2018» будет посвящен одному дню учителя словесности

(Казань, 7 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Автором текста «Тотального диктанта» стала российская писательница, уроженка Казани Гузель Яхина. В нем повествуется об одном дне учителя словесности. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила директор фонда «Тотальный диктант», член Совета по русскому языку при Президенте РФ Ольга Ребковец.

Общий текст «Тотального диктанта» будет разделен на три части, объединенных одной темой, рассказала спикер. «Каждая часть зачитывается в своей часовой зоне. Гузель Яхина в этом году написала текст, который вошел в ее роман. Он выйдет уже после диктанта, посвящен поволжским немцам и будет называться “Дети мои”. Текст диктанта – об учителе словесности и его дне. Каждая из частей текста называется “Утро”, “День”, “Вечер”», – добавила она.

Ребковец отметила, что для жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири диктант стартует в 8.00 по московскому времени. Для населения Западной Сибири и Урала диктант начнется в 11.00, для европейской части России – в 14.00 по московскому времени. «Плюс есть дополнительный этап диктанта для городов Северной и Южной Америки в 23.00», – сказала она.

Координатор проекта в Казани Нияз Шарафиев напомнил, что дикторами диктанта, как правило, становятся медийные персоны. «Они дополнительно привлекают участников, мотивируют, заинтересовывают. И являются трансляторами ценностей диктанта, среди которых – проверка уровня знаний языка, заинтересованность в его изучении, создание атмосферы праздника в аудитории. Надеемся, что в этом году также в качестве диктора согласится участвовать телеведущая Мария Веденеева. Планируем привлечь и новых диктаторов», – заметил он.

Постараемся пригласить в качестве дикторов и звезд татарской эстрады, пообещал Шарафиев.

По его словам, количество участников акции с каждым годом растет. Так, в прошлом году число участников диктанта увеличилось по сравнению с 2016 годом в 1,5 раза. «У нас в 2016 году было около 2 тыс. участников, в 2017 году достигли показателя – более 3,5 тыс. человек. По всей республике было задействовано 48 площадок, в Казани их было 16. Надеемся, что те районы Татарстана, которые активно участвовали в прошлом году, поддержат акцию этого года. А районы, которые не участвовали, присоединятся, посмотрев на положительный опыт своих соседей», – подчеркнул координатор «Тотального диктанта» в Казани.

Самые массовые площадки для написания диктанта будут в Казанском федеральном университете и Доме дружбы народов РТ, отметила зампредседателя правления Русского национально-культурного объединения РТ, член Общественной палаты РТ Ирина Александровская.

«”Татмедиа” – тоже одна из площадок для написания диктанта, которая существует, как только акция была организована в Казани. Приятно, что сами журналисты пишут здесь диктант, – заявила она. – Большое число желающих быть экспертами. Вначале было такое чувство, что из уважения приходили проверять работы, а сейчас видим, что появилась конкуренция среди экспертов по проверке диктанта».

Координатор «Тотального диктанта» в России Екатерина Тупицына уточнила, что эта акция – некоммерческий проект. «Любой желающий может провести диктант в своем городе, поселке, селе. Мы работаем со всеми штабами акции равноправно», – заключила она.

Всемирная образовательная акция «Тотальный диктант» состоится 14 апреля.