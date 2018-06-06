Путин заявил о начале страданий «пошедших на поводу у США» в связи с санкциями

Рано или поздно всем станет ясно, что санкции вредят всем, в том числе, их инициаторам, заявил Президент России.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Государства, которые «пошли на поводу у Соединенных Штатов» и начали применять антироссийские санкции, сами начинают страдать от санкций США, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает RT со ссылкой на Медиакомпанию Китая.

«Те, кто, как я выразился, пошли на поводу у Соединенных Штатов, они сами начинают страдать от того, что Соединенные Штаты начинают применять и в отношении этих стран», — сказал Путин.

Такие средства не могут быть универсальными, и рано или поздно всем станет ясно, что их применение не идет на пользу даже самим инициаторам этих инициатив, добавил Президент.

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