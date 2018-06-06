Путин рассказал, с кем из зарубежных коллег отмечал свой день рождения

Президент России отметил, что Си Цзиньпин — душевный человек и надежный партнер.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Президент КНР Си Цзиньпин — это единственный из зарубежных коллег, с кем Президент РФ Владимир Путин отмечал свой день рождения. Об этом глава российского государства признался в интервью Медиакорпорации Китая, сообщает RT.

Путин отметил, что ранее у него ни с кем из зарубежных коллег так не складывались отношения и график, чтобы было уместно отпраздновать день рождения.

«А вот с председателем Си Цзиньпинем мы это сделали», — заявил Путин.

Президент упомянул, что они выпили по рюмке водки и «нарезали какую-то колбасу».

По его словам, Си Цзиньпин — душевный человек и надежный партнер.