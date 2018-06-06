Государственный фонд будет помогать субъектам РФ в подготовке педагогических кадров, учебных программ и учебников национальных языков.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В России создадут фонд поддержки национальных языков. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал председатель Комитета Госдумы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

По его словам, фонд поддержки языков будет способствовать подготовке педагогических кадров и учебных программ.

«Я неоднократно поднимал проблему изучения родных языков – подготовку кадров, наличие учебников, которых у многих народов сегодня практически нет. У нас не все республики так сильны, как Татарстан, у которого разработаны все учебники для изучения родного языка. Здесь должен прийти на помощь федеральный центр. Для этого будет создан специальный государственный фонд, который будет помогать субъектам РФ в подготовке кадров, необходимых стандартов учебных программ, специальных учебников», – отметил Гильмутдинов.

Необходимо также разработать мотивационный механизм, который будет стимулировать школьников изучать национальные языки.

«Нужно мотивировать обучающихся, чтобы они изучали государственные языки республик. Можно включить в перечень формируемых портфелей при поступлении в высшее учебное заведение, включить, например, знание государственного языка республики и добавлять за это дополнительные баллы. Я думаю, что это вполне реально», – подчеркнул депутат.

Он заметил, что необходимо законодательно закрепить право сдавать ЕГЭ на родном языке.

«Я всегда считал и считаю, что у ребенка должно быть право сдачи экзаменов на родном языке – это тоже предмет дальнейшего законодательного регулирования», – добавил председатель комитета.

Ранее сообщалось, что рабочая группа при Госдуме 8 июня утвердит поправки в законопроект об изучении национальных языков.