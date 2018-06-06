Рекомендуем
Фото: архив
(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В России создадут фонд поддержки национальных языков. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал председатель Комитета Госдумы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.
По его словам, фонд поддержки языков будет способствовать подготовке педагогических кадров и учебных программ.
«Я неоднократно поднимал проблему изучения родных языков – подготовку кадров, наличие учебников, которых у многих народов сегодня практически нет. У нас не все республики так сильны, как Татарстан, у которого разработаны все учебники для изучения родного языка. Здесь должен прийти на помощь федеральный центр. Для этого будет создан специальный государственный фонд, который будет помогать субъектам РФ в подготовке кадров, необходимых стандартов учебных программ, специальных учебников», – отметил Гильмутдинов.
Необходимо также разработать мотивационный механизм, который будет стимулировать школьников изучать национальные языки.
«Нужно мотивировать обучающихся, чтобы они изучали государственные языки республик. Можно включить в перечень формируемых портфелей при поступлении в высшее учебное заведение, включить, например, знание государственного языка республики и добавлять за это дополнительные баллы. Я думаю, что это вполне реально», – подчеркнул депутат.
Он заметил, что необходимо законодательно закрепить право сдавать ЕГЭ на родном языке.
«Я всегда считал и считаю, что у ребенка должно быть право сдачи экзаменов на родном языке – это тоже предмет дальнейшего законодательного регулирования», – добавил председатель комитета.
Ранее сообщалось, что рабочая группа при Госдуме 8 июня утвердит поправки в законопроект об изучении национальных языков.
Следующая новость
На улице Мазита Гафури «Лада» 14-й модели протаранила груза-пассажирскую «Ладу Ларгус».
Акция «Сладкий Рамазан» пройдет в Казани 8 июня.
После просмотра картины татарстанская делегация ответила на вопросы зрителей.
Ремонт пострадавших зданий начнется только по завершении следственных действий.
Авария произошла сегодня днем недалеко от Самосыровского кладбища.
Сабантуи состоятся в 58 регионах России и 30 зарубежных странах.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
Олег Антонов скончался в понедельник, 4 июня, на 83-м году жизни.
В основном здании торгового центра, которое на затронул огонь, проходит встреча предпринимателей с властями.
Социолог Дмитрий Рогозин, вдохновитель форума «Профессия – полевой интервьюер», 10 июня устроит встречу, посвященную методам проведения интервью.
В Лядском саду сегодня можно научиться танцевать мазурку и полонез, почитать любимые книги Толстого, услышать стихи Пушкина.
Премьер-министр Татарстана открыл третью конференцию «Цифровая индустрия промышленной России» в Иннополисе.
На базе Университета Иннополис будут работать четыре лаборатории, которые займутся разработкой роботов.
ДТП произошло сегодня утром возле села Елгабаш в Муслюмовском районе республики.
В Минэкономики РТ подвели итоги развития муниципальных образований за январь-апрель 2018 года.
На заседании Казгордумы между мэром Казани и депутатом Алексеем Серовым развернулся спор из-за «Грязнушки» рядом с Ленинской дамбой.
Монумент поэту-антифашисту установлен в его именном сквере в 1984 году.
В новый состав совета директоров публичного акционерного общества вошли десять человек.
06 июняПредсказуемый провал или триумф в духе 2008-го: чего ждать от сборной России на домашнем чемпионате мира?
06 июняЛегкие деньги: как Фонд социального страхования находит мошенников, пытающихся «заработать» на государстве