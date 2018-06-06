Республики смогут оставить национальные государственные языки в обязательной части учебной программы

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Фото: Султан Исхаков
(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Созданная в Госдуме рабочая группа по проекту об изучении национальных языков обсудит на заседании 8 июня поправки в законопроект, которые будут приняты в третьем чтении. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал председатель Комитета Госдумы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.
По его словам, текст поправок к законопроекту будет оформлен в виде постановления, которое Госдума рассмотрит 19 июня вместе с первоначальным проектом закона в первом чтении.
«Для того, чтобы принять законопроект в весеннюю сессию, у нас нет другой возможности, кроме как принять в первом чтении внесенный законопроект и в дальнейшем поменять его с поправкой на тот вариант, который мы вынесем 8 июня. Не хотелось бы, чтобы мы вечно продолжали эту тему и вечно будоражили общественность. Под этой темой поставить точку, чтобы наш учебный процесс осенью начался с полным пониманием того, что делать», — отметил Гильмутдинов.
Новый вариант предполагает, что республики смогут оставить родные и национальные государственные языки в обязательной части учебной программы. Вместе с тем русскому языку тоже присвоят статус родного. Школьники и их родители смогут сами определять, какой язык является для них и для их ребенка родным и обязательным.
«8 июня такой проект с поправками будет публично вынесен, чтобы наши граждане, наша общественность не подумала, что мы принимаем в первом чтении внесенный проект, что кто-то кого-то обманывает. Сейчас пока уточняются детали, и в окончательном виде это будет законопроект, который предполагает, что национальные государственные языки республик останутся в обязательной части учебной программы, а также этот законопроект присвоит русскому языку статус родного», — рассказал депутат.
При этом, если школьник выберет в качестве родного русский язык, то он будет изучать его с уклоном в культурологию.
«Министерство образования сегодня готовит новые подходы, которые будут раскрывать язык в культурологическом аспекте. Это будет сделано для того, чтобы у детей не было такого языкового преимущества из-за того, что они будут изучать русский язык больше, чем другие дети, которые выберут, к примеру, татарский или марийский языки», — отметил Гильмутдинов.
Ранее в Государственную Думу был внесен законопроект о возможности добровольного изучения государственных языков входящих в состав России республик по желанию школьников и их родителей. Государственный Совет Татарстана не поддержал федеральный законопроект о добровольном изучении родных языков.
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