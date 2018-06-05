Синоптики: Лето придет в себя ближе к концу июня

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Фото: Михаил Захаров
(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Низкая температура воздуха, на которую повлиял североатлантический циклон, сохранится в Центральной России до 11 июня, а после показатели вернутся к климатической норме. Об этом сообщает RT со ссылкой на слова ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
«С сегодняшнего дня мы уже ощутили на себе дыхание Арктики: температура, по сути, рухнула на 10 градусов, и мы отброшены в сентябрь месяц либо в конец апреля. Температура на пять — семь градусов холоднее положенной нормы», — сказал синоптик.
Тишковец сказал, что прошлое лето в Центральной России запомнилось аномальным количеством осадков и низкими температурами. Кроме того, июнь стал самым холодным за последние 14 лет.
«Сценарий, который сейчас происходит, очень похож на то, что было в прошлом году. Такое же скомканное холодное начало лета и по температуре, и по аномалии. Мы надеемся, что все-таки повторения мокрого лета прошлого года не будет», — сказал Тишковец.
По его словам, более комфортная температура в 20 градусов тепла скорее всего установится после 11 июня. Ближе к концу месяца возможно даже превышение климатической нормы.
«В период с 11 по 20 июня мы вернемся в рамки климатической нормы, то есть это 20 —23 градуса тепла, может, даже от 20 до 25 градусов тепла. В последнюю декаду, то есть с 20 по 30 июня и с 1 по 10 июля, температура будет даже несколько выше нормы, то есть лето придет в себя и даже отыграет позиции в сторону положительных аномалий. Дальше с незначительными вариациями все будет вполне комфортно», — заключил синоптик.
Гидрометцентр Татарстана предупреждал об ухудшении погоды в республике 5 июня. Синоптики предрекали грозу и сильный ветер. Жителям Татарстана рекомендовали по возможности оставаться в помещениях, не выезжать за пределы города. Сейчас в столице Татарстана идет ливень.
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