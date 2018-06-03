Синоптики Татарстана предупреждают о грозах и сильном ветре

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Завтра ночью и днем местами на территории Татарстана и в Казани ожидаются грозы и сильный юго-западный ветер, сообщают синоптики республики.
Порывы ветра будут достигать 16 – 21 м/c, в том числе в Казани – 18 м/с, отмечается в распространенном Гидрометцентром РТ предупреждении об ухудшении погодных условий.
Согласно предварительному прогнозу Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, 4 июня по республике температура воздуха составит 7 – 12 градусов тепла ночью и от 18 до 23 градусов днем. В большинстве муниципалитетов, в том числе и в Казани, пройдут кратковременные дожди.
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В ролике телерадиокорпорации отмечается, что в Казани живут представители различных национальностей и религий.
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