Синоптики Татарстана предупреждают о грозах и сильном ветре

В большинстве районов пройдут кратковременные дожди.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Завтра ночью и днем местами на территории Татарстана и в Казани ожидаются грозы и сильный юго-западный ветер, сообщают синоптики республики.

Порывы ветра будут достигать 16 – 21 м/c, в том числе в Казани – 18 м/с, отмечается в распространенном Гидрометцентром РТ предупреждении об ухудшении погодных условий.

Согласно предварительному прогнозу Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, 4 июня по республике температура воздуха составит 7 – 12 градусов тепла ночью и от 18 до 23 градусов днем. В большинстве муниципалитетов, в том числе и в Казани, пройдут кратковременные дожди.