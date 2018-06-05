«Газпром» прокомментировал арест активов в Нидерландах

В компании не получали официальных сообщений о взыскании средств.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). «Газпром» осведомлен о действиях «Нафтогаза» в Голландии по принудительному исполнению решения Стокгольмского суда, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

Однако «Газпром» не получал официальных уведомлений по процедуре взыскания средств, уточнили в компании.

Кроме того, российская корпорация планирует защищать свои права «в соответствии с применимым законодательством», отмечается в тексте.

Суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплаты «Нафтогазу» 2,6 млрд долларов согласно решению Арбитражного суда Стокгольма.