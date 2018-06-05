Суд арестовал активы «Газпрома» в Голландии

Активы российской компании арестованы для выплат «Нафтогазу» 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Суд арестовал голландские активы «Газпрома», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинской компании «Нафтогаз» в Twitter.

Суд начал приводить в действие решение Стокгольмского арбитража, согласно которому российская компания должна выплатить «Нафтогазу» 2,6 млрд долларов.

В сообщении украинской компании также сообщается, что суд проводит действия, чтобы заморозить активы «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. На прошлой неделе «Нафтогаз» подал ходатайства об аресте долей «Газпрома» в дочерних компаниях и задолженности этих предприятий.

«Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний "Газпрома" в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако все это никак не повлияет на арест», — приводит агентство слова представителей «Нафтогаза».

Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев пригрозил, что компания «применит все доступные законные средства и инструменты», чтобы получить от «Газпрома» положенные 2,6 миллиарда долларов.

По решению Стокгольмского арбитража, принятого этой зимой, «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» порядка 2,6 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа. В марте российская компания обжаловала этот вердикт арбитража в суде Швеции. Тогда же «Нафтогаз» получил уведомление о начале процедуры расторжения контрактов с «Газпромом».

На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко сообщил о старте процесса принудительного взыскания 2,56 миллиарда долларов с «Газпрома» — в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах. Известно, что в офис Nord Stream AG в Швейцарии приходили приставы, но активы или имущество этой компании, как и Nord Stream 2 AG не арестовывались.