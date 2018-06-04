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Татар-информ

4 июня 2018, 16:14

Экономика и финансы

Президент России подписал закон о контрсанкциях

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Закон разрешает вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги США и других стран.

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). Сегодня в России вступил в силу закон «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств». Соответствующий документ за подписью Президента РФ Вдладимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон разрешает вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги Соединенных Штатов Америки и других стран. Меры могут применяться в отношении стран и организаций, которые находятся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.

Ранее сообщалось, что американские бизнесмены обратились к Путину с просьбой смягчить закон о контрсанкциях.

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