Президент России подписал закон о контрсанкциях

Закон разрешает вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги США и других стран.

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). Сегодня в России вступил в силу закон «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств». Соответствующий документ за подписью Президента РФ Вдладимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон разрешает вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги Соединенных Штатов Америки и других стран. Меры могут применяться в отношении стран и организаций, которые находятся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.

Ранее сообщалось, что американские бизнесмены обратились к Путину с просьбой смягчить закон о контрсанкциях.