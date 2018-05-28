Главное
В Казани назначена проверка после публичного заявления модели о нападении на нее полицейских

Татар-информ

28 мая 2018, 21:58

Политика

Бизнесмены из США попросили Путина смягчить закон о контрсанкциях

Рекомендуем


Российский законопроект вызвал напряжение в американских деловых кругах, заявили в МИДе.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Представители деловых кругов США обратились к Президенту России Владимиру Путину с просьбой смягчить закон о контрсанкциях, пишут «Известия» со ссылкой на главу департамента Северной Америки МИД РФ Георгия Борисенко.

Ответные меры со стороны России вызвали заметное напряжение в американских бизнес-кругах. Еще со времен Советского Союза на отечественном рынке работает много американских компаний, которые хотели бы сохранить свой бизнес в РФ, отметил дипломат. 

Со стороны администрации Соединенных Штатов не последовало однозначной реакции на законопроект, рассказал Борисенко.

Следующая новость

Минниханов выступил на семинаре в Шанхае

Новости дня
22:43
Сокращение числа сельских жителей Фарид Мухаметшин назвал тревожным сигналом

Необходимо уровень жизни на селе по доступности социальных услуг поднять до городского, отметил глава парламента республики.

22:39
В Татарстане для защиты от сорняков обработаны посевы на 449,5 тысячи гектаров
22:20
Третьяковка показала поврежденную вандалом картину Репина
22:14
В Горкинско-Ометьевском лесу пройдет велозабег детей с ограниченными возможностями
21:58
Бизнесмены из США попросили Путина смягчить закон о контрсанкциях
21:56
Новый фотоальбом о Казани открывается космической фотографией

Издание Сергея Ермолаева «Казань. Фантазии и реальность» включает работы 32 фотографов и художников.

21:46
Суд в Москве заочно арестовал депутата украинской Рады Геращенко
21:44
В Казани открылась выставка о становлении ТАССР
21:30
США аннулировали визу ООН Косачева
21:29
Минобороны РФ назвало ложной информацию о перехвате самолетов Израиля над Ливаном
21:12
Главы поселений РТ изучили опыт работы конефермы и молочного хозяйства в Буинском районе

Главам поселений рассказали о формах государственной поддержки хозяйств.

21:02
В ДНР рассказали о неудачной попытке ВСУ приблизиться к ополченцам
20:48
Команда «КАМАЗ-мастер» отправила на «Ралли Казахстан-2018» два грузовика
20:34
Пивзавод «Белый Кремль» запустят 25 июля
20:20
Газпром потребовал отменить решение суда по спору с Нафтогазом
20:17
В Казани назначена проверка после публичного заявления модели о нападении на нее полицейских

Видеоролик, записанный моделью, в котором она рассказывает о нападении, появился в соцсетях.

20:12
СМИ: Российские истребители перехватили израильские самолеты над Ливаном
20:06
В Болгаре прошел чемпионат по мини-лапте среди мужчин
19:52
В Госсовете РТ наградили победителей окружного конкурса «Парламент 2030»
19:44
В День России в Кремле пройдет прием на 1,5 тысячи человек
19:38
Исполком Челнов: При ремонте улицы Хади Такташа сужения дороги не происходит
19:31
Жертвой страшной аварии в центре Мурманска стал один человек
19:24
Замглавы Минсельхозпрода РТ назвал районы с низким участием в грантовых программах

Слабое участие районов в грантовых программах Ришат Хабипов назвал в том числе недоработкой глав поселений с населением.

19:20
СМИ: Абрамович получил израильский паспорт
19:19
В ДТП на перекрестке улиц Чистопольская и Меридианная пострадал 36-летний водитель «Лады Калины»

В Ново-Савиновском районе города дорогу не поделили две отечественные легковушки.

События

28 маяИльдар Гильмутдинов – о проекте закона по родным языкам: «В первом чтении в таком виде законопроект не должен приниматься»

28 маяЛазерное шоу на стенах Кремля, чемпионский автобус и медали из рук Третьяка: что увидят зрители на чествовании «Ак Барса»?

28 маяЕГЭ – 2018: Как помочь ребенку пройти первые решающие жизненные испытания?

28 маяПобедитель WorldSkills Russia 2018 Виктор Марков: «Точность и спокойствие – именно эти качества помогли мне выиграть»

28 маяЧто посмотреть в Казани 28 – 31 мая: бесплатный концерт Тины Кузнецовой, отчетные выступления детей в казанских парках, ярмарка индустрии красоты и премьерные спектакли

27 маяВрач из телевизора: 10 советов татарстанским родителям от доктора Комаровского

27 мая«Легла бы вместо дочери в ее могилу сама»: мать Хании Фархи - о переживаниях, воспоминаниях и последних часах с дочерью

РЎРѕР±С‹С‚РёСЏ РЅРµРґРµР»Рё

В«РЇ РїСЂРёР·С‹РІР°СЋ Р’Р°СЃ РїРѕРґРґРµСЂР¶Р°С‚СЊ РћР±СЂР°С‰РµРЅРёРµ Р·Р° СЃРѕС…СЂР°РЅРµРЅРёРµ РёР·СѓС‡РµРЅРёСЏ СЂРѕРґРЅС‹С… СЏР·С‹РєРѕРІ РЅР°СЂРѕРґРѕРІ Р Р¤ РІ С€РєРѕР»Р°С…В»

РЎРѕР±С‹С‚РёСЏ РЅРµРґРµР»Рё

В«РџРѕРїР°С…РёРІР°РµС‚ РіРµРЅРѕС†РёРґРѕРјВ»: РґРµРїСѓС‚Р°С‚С‹ Р“РѕСЃСЃРѕРІРµС‚Р° РўР°С‚Р°СЂСЃС‚Р°РЅР° СЃРєР°Р·Р°Р»Рё РєР°С‚РµРіРѕСЂРёС‡РµСЃРєРѕРµ В«РЅРµС‚В» Р·Р°РєРѕРЅРѕРїСЂРѕРµРєС‚Сѓ Рѕ СЂРѕРґРЅС‹С… СЏР·С‹РєР°С…

РџСЂРµСЃСЃ-С†РµРЅС‚СЂ

Р’ РРђ В«РўР°С‚Р°СЂ-РёРЅС„РѕСЂРјВ» РІРёРґРµРѕРјРѕСЃС‚ РњРѕСЃРєРІР° вЂ“ Р•РєР°С‚РµСЂРёРЅР±СѓСЂРі вЂ“ РљР°Р·Р°РЅСЊ вЂ“ РђСЃС‚СЂР°С…Р°РЅСЊ

РРЅС‚РµСЂРІСЊСЋ

Р§РµРј РјРѕР¶РЅРѕ Р·Р°РЅСЏС‚СЊСЃСЏ РЅР° РїРµСЂРІРѕРј РљСѓР·РЅРµС‡РЅРѕРј С„РµСЃС‚РёРІР°Р»Рµ РІ РљР°Р·Р°РЅРё

Р’РёРґРµРѕСЃСЋР¶РµС‚С‹

VI Р РµСЃРїСѓР±Р»РёРєР°РЅСЃРєРёР№ РёС„С‚Р°СЂ РІ РљР°Р·Р°РЅРё

Р¤РћРўРћ

Р—Р°РєСЂС‹С‚РёРµ СЃРµР·РѕРЅР° РѕСЂРєРµСЃС‚СЂР° "Р›СЏ РїСЂРёРјР°РІРµСЂР°"

Р¤РћРўРћ

РџСЂРµР·РµРЅС‚Р°С†РёСЏ РєРЅРёРіРё В«РљР°Р·Р°РЅСЊ Рё СЂРµР°Р»СЊРЅРѕСЃС‚СЊВ»

Р¤РћРўРћ

Р”СѓС…РѕРІ РґРµРЅСЊ РІ РЎСѓРєРѕРЅРЅРѕР№ СЃР»РѕР±РѕРґРµ