Бизнесмены из США попросили Путина смягчить закон о контрсанкциях

Рекомендуем
(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Представители деловых кругов США обратились к Президенту России Владимиру Путину с просьбой смягчить закон о контрсанкциях, пишут «Известия» со ссылкой на главу департамента Северной Америки МИД РФ Георгия Борисенко.
Ответные меры со стороны России вызвали заметное напряжение в американских бизнес-кругах. Еще со времен Советского Союза на отечественном рынке работает много американских компаний, которые хотели бы сохранить свой бизнес в РФ, отметил дипломат.
Со стороны администрации Соединенных Штатов не последовало однозначной реакции на законопроект, рассказал Борисенко.
Следующая новость
Необходимо уровень жизни на селе по доступности социальных услуг поднять до городского, отметил глава парламента республики.
Издание Сергея Ермолаева «Казань. Фантазии и реальность» включает работы 32 фотографов и художников.
Главам поселений рассказали о формах государственной поддержки хозяйств.
Видеоролик, записанный моделью, в котором она рассказывает о нападении, появился в соцсетях.
Слабое участие районов в грантовых программах Ришат Хабипов назвал в том числе недоработкой глав поселений с населением.
В Ново-Савиновском районе города дорогу не поделили две отечественные легковушки.
28 маяИльдар Гильмутдинов – о проекте закона по родным языкам: «В первом чтении в таком виде законопроект не должен приниматься»
28 маяЛазерное шоу на стенах Кремля, чемпионский автобус и медали из рук Третьяка: что увидят зрители на чествовании «Ак Барса»?