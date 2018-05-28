Бизнесмены из США попросили Путина смягчить закон о контрсанкциях

Российский законопроект вызвал напряжение в американских деловых кругах, заявили в МИДе.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Представители деловых кругов США обратились к Президенту России Владимиру Путину с просьбой смягчить закон о контрсанкциях, пишут «Известия» со ссылкой на главу департамента Северной Америки МИД РФ Георгия Борисенко.

Ответные меры со стороны России вызвали заметное напряжение в американских бизнес-кругах. Еще со времен Советского Союза на отечественном рынке работает много американских компаний, которые хотели бы сохранить свой бизнес в РФ, отметил дипломат.

Со стороны администрации Соединенных Штатов не последовало однозначной реакции на законопроект, рассказал Борисенко.