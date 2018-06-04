Появилось видео перевернувшейся фуры под Набережными Челнами

ДТП произошло сегодня днем на Казанском тракте.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В соцсетях пользователи делятся видеозаписями с места ДТП, в результате которого перевернулась фура.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня днем на подъезде к Автограду перевернулся грузовик. Все содержимое кузова фуры высыпалось на проезжую часть.

Движение в районе ДТП полностью блокировано. Водителям предлагают искать другие пути объезда.

О погибших и пострадавших в аварии не сообщается.