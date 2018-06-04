Фотографии перевернувшейся фуры на въезде в Набережные Челны

По сообщениям очевидцев, ДТП произошло сегодня утром под Автоградом.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В соцсетях появились фотографии перевернувшейся на въезде в Набережные Челны фуры.

По предварительным данным, ДТП произошло сегодня утром.

Груженая фура перевернулась на въезде в Автоград. На фото видно, что кабина грузовика помята, а лобовое стекло полностью разбито. Все содержимое кузова высыпалось на проезжую часть, а сам большегруз перегородил практически все полосы движения.

Очевидцы аварии сообщают, что въезд в город затруднен.

О пострадавших и погибших в ДТП не сообщается.



