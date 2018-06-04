Умер актер из «Убойной силы» и «Бандитского Петербурга» Леонид Неведомский

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Народный артист России Леонид Неведомский скончался 3 июня в возрасте 78 лет в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.
Неведомский был актером Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова. Артист дебютировал на сцене театра в 1967 году в роли Джона Рида в спектакле «Правду! Ничего, кроме правды!». Режиссером постановки выступил Георгий Товстоногов.
Леонид Неведомский служил в театре более полувека, сыграл сорок ролей. Его творческий путь в кинематографе насчитывает более ста работ. Актер известен по сериалам «Убойная сила», «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности» и другим.
Звание народного артиста Неведомский получил в 1994 году.
О дате и месте прощания с Неведомским будет объявлено позже. Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким артиста.
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