Выпускник Казанского театрального училища актер Тимур Миргалимов найден мертвым

Актер Вологодского театра для детей и молодежи ушел из дома 31 мая и не вернулся.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Выпускник Казанского театрального училища, актер Вологодского театра для детей и молодежи Тимур Миргалимов скончался 3 июня. Об этом сообщается на странице театра «ВКонтакте».



Тимур Миргалимов ушел из дома 31 мая и не вернулся. В театре, где актера ждали на репетиции, тоже не появлялся. Супруга обзвонила все морги и больницы, но тщетно. 3 июня коллеги Тимура, взломав дверь в одну из квартир, которая, возможно, принадлежит театру, нашли тело пропавшего.



Как сообщает сайт Vologda.Poisk, по одной из версий смерти молодого мужчины считают самоубийство. Причина – конфликт с художественным руководителем театра после публичной ссоры на репетиции. Коллеги артиста рассказали, что Тимур в последнее время пребывал в депрессии. Полиция начала расследование.

Тимур Миргалимов работал в Вологодском ТЮЗе с 2009 года. За это время он сыграл около 30 ролей: музыканта джаз-бэнда в «Двенадцати стульях», Кузакова в «Утиной охоте», сына Меннерса в «Алых парусах», Эмилиана в «Ромуле Великом». За роль сына Меннерса его особенно полюбили жительницы Вологды.

Коллектив театра выражает соболезнования родным и близки.