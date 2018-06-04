5 июня в Татарстане ожидается шквалистый ветер с грозой и градом.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). МЧС Татарстана напоминает о мерах безопасности во время непогоды, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ближайшие сутки в республике будет резкое ухудшение погодных условий. Начиная с полудня и до 23.00 в Татарстане пройдет сильный ливень с грозой и градом.

Учитывая прогнозируемые метеоусловия, МЧС Татарстана советует жителям республики избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами. Не стоять возле непрочных навесов, карнизов домов и витрин. Во избежание получения травм необходимо спрятаться от непогоды в подъезд или подвал здания.

Главам районов рекомендуется проверить исправность и готовность систем оповещения населения, а также приостановить на время перевозку детей и работу палаточных детских лагерей.

Особое внимание стоит уделить оповещению детских оздоровительных лагерей и других учреждений с массовым пребыванием детей о прогнозируемых изменениях в погоде.