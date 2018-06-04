Грозу и шквалистый ветер ожидают завтра в Казани

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). 5 июня в Татарстане будет гроза и сильный ветер, предупреждает Гидрометцентр РТ. Начиная с полудня и до 23.00 в республике пройдет сильный ливень с грозой и градом.
Ожидается порывистый ветер 15-20 м/с, а местами – 20-25 м/с. По возможности рекомендуется оставаться в помещениях, не выезжать за пределы города.
Более 40 лет Олег Антонов посвятил служению закону.
Депутаты признались, что так и не смогли получить ответы на свои запросы в ТФБ,и заполняли свои декларации по наитию.
35-летний ранее судимый челнинец организовал прибыльный бизнес в своей квартире.
Количество призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады увеличилось на 20 процентов по сравнению с прошлым годом.
Актер Вологодского театра для детей и молодежи ушел из дома 31 мая и не вернулся.
Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в Татарстане 5 июня.
Лесники уверены, что животные направлялись в удмуртские леса, но отклонились от маршрута.
Двое мужчин, угрожая расправой над близкими и убийством, вымогали крупную сумму у казанского предпринимателя.
По предварительным данным, на аттестат с отличием претендуют 593 выпускника столицы Татарстана.
В мэрии отмечают, что доля предприятий оптовой и розничной торговли снизилась почти на 11 процентов.
Представители татарской молодежи обсудили будущее национальной культуры и национальные проекты на лето.
Штормовой ветер сорвал у академии надувной купол и повредил прожекторы.
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Малыши провалились в ливневку на улице Аметьевская магистраль и не могли самостоятельно выбраться на поверхность.