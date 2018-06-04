Грозу и шквалистый ветер ожидают завтра в Казани

Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в Татарстане 5 июня.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). 5 июня в Татарстане будет гроза и сильный ветер, предупреждает Гидрометцентр РТ. Начиная с полудня и до 23.00 в республике пройдет сильный ливень с грозой и градом.

Ожидается порывистый ветер 15-20 м/с, а местами – 20-25 м/с. По возможности рекомендуется оставаться в помещениях, не выезжать за пределы города.