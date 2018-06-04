Ребенок упал с плиты разобранного моста в воду и захлебнулся.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). СК начал проверку по факту гибели 5-летнего мальчика в Мензелинском районе республики, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ сообщало, что трагедия произошла накануне днем в деревне Канонерка. Трое детей 5-7 лет играли у опоры разобранного моста на берегу реки Мензелинка.

Пятилетний мальчик подошел слишком близко к краю плиты и соскользнул вниз. Ребенок упал в воду и захлебнулся. Дети позвали на помощь взрослых, но было уже поздно. Тело ребенка со дна реки подняли прибывшие к месту ЧП сотрудники экстренных служб.

Следователи начали проверку по факту гибели ребенка. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.