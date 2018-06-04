Пятилетний ребенок погиб, упав с высоты опоры моста в Мензелинском районе

Трое детей играли возле опоры разобранного моста, один из них упал в воду.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Пятилетний мальчик упал в Мензелю и утонул, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

3 июня в 15.26 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в деревне Канонерка трое детей 5-7 лет играли у опоры разобранного моста. При невыясненных пока обстоятельствах один из детей упал с высоты опоры моста в реку.

Дети пытались его спасти, но не смогли, побежали за взрослыми. Отец одного из детей нырял, но найти утонувшего ребенка не смог.

На место трагедии выехали водолазы зонального поисково-спасательного отряда №6, спасатели Набережночелнинского поисково-спасательного отряда ПРПСО МЧС России и оперативная группа Мензелинского пожарно-спасательного гарнизона.

Около семи часов вечера тело мальчика было обнаружено на глубине 3-4 метров в трех метрах от берега, в 15 метрах ниже по течению реки от места падения.

Главное управление МЧС России по Татарстану предупреждает: не отпускайте детей на водоёмы и в другие опасные места одних! Объясните детям элементарные правила безопасности, проведите беседы о том, где не стоит играть. Ведь безопасность детей, в первую очередь, зависит от родителей!