Адвокат рассказал о проникновении грабителей в квартиру Вышинского

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(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Воры попали в киевскую квартиру арестованного на Украине главы РИА Новости Украины Кирилла Вышинского через балкон, считают в украинской полиции. Об этом заявил адвокат Вышинского Андрей Доманский, сообщает РИА Новости.
«По предварительной версии, неизвестные проникли через окно балкона, хоть и третий этаж», — сказал Доманский.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Киеве ограбили квартиру Вышинского.
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