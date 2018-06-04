Адвокат рассказал о проникновении грабителей в квартиру Вышинского

Воры могли попасть в квартиру через балкон.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Воры попали в киевскую квартиру арестованного на Украине главы РИА Новости Украины Кирилла Вышинского через балкон, считают в украинской полиции. Об этом заявил адвокат Вышинского Андрей Доманский, сообщает РИА Новости.

«По предварительной версии, неизвестные проникли через окно балкона, хоть и третий этаж», — сказал Доманский.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Киеве ограбили квартиру Вышинского.