В Киеве ограбили квартиру Вышинского

Грабителями могли быть националисты, считает жена главы РИА Новости Украина.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В Киеве ограбили квартиру главы РИА Новости Украины Кирилла Вышинского, задержанного на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Андрея Доманского.

В квартире был разгром, «выдернуты все полки, сломаны тумбочки», рассказала жена Вышинского Ирина. По ее мнению, грабителями были обычные воры или националисты.

«Я не думаю, что это был обыск, потому что обыск уже состоялся, все места посмотрели, и тогда все прошло достаточно аккуратно», — отметила жена журналиста.

В настоящее время женщина находится в России, куда она уехала в целях безопасности. Фотографии произошедшего ей скинул Доманский.

По мнению генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, ограбление было типичным мародерством.