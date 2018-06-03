Поклонская раскритиковала поездку княгини Романовой по Крымскому мосту

По мнению Поклонской, Россия, приветствуя Романовых, выставляет себя на всеобщее посмешище.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская возмутилась поездкой главы Российского императорского дома Романовых великой княгини Марии Владимировны и ее сына князя Георгия Михайловича по Крымскому мосту. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Twitter.

«Прежде чем восхищаться подобными вояжами самопровозглашённых „государынь“ и „цесаревичей“, неплохо было бы поглубже заглянуть в историю и понять, кого мы пытаемся восхвалять и почитать», — написала депутат.

По мнению Поклонской, Россия, приветствуя Романовых, выставляет себя на всеобщее посмешище.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что княгиня Романова намерена способствовать признанию Крыма на Западе.