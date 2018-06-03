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Татар-информ

3 июня 2018, 18:30

Политика

Княгиня Романова намерена способствовать признанию Крыма на Западе

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Фото: кадр из видео


Официальный визит Романовых в Крым завершился в воскресенье, 3 июня.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и ее сын — князь Георгий Михайлович намерены способствовать признанию Крыма как части России в западных странах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника канцелярии главы дома Романовых в Крыму Владислава Пилькевича.

«Они увозили в своих сердцах любовь к Крыму и заверили, что сделают все возможное, чтобы мировое сообщество осознало правовую и историческую принадлежность Крыма к России. Это их главная цель, и они будут способствовать этому», — сказал Пилькевич, отметив, что члены дома Романовых благодарны полуострову за радушный прием.

Официальный визит Романовых в Крым завершился в воскресенье, 3 июня, и был приурочен к 235-летию вхождения полуострова в состав Российской империи.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что княгиня Романова проехала по Крымскому мосту.

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