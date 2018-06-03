Спасатели накормили вернувшегося с МКС космонавта черешней

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). После извлечения из спускаемой капсулы космонавта Антона Шкаплерова, вернувшегося с МКС, спасатели передали ему миску со спелой черешней, сообщает РИА Новости.
Шкаплеров сразу же попробовал ягоды.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мяч мундиаля доставили с МКС на Землю.
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Антон Шкаплеров попробовал ягоды сразу после извлечения из спускаемой капсулы.
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