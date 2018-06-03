Мяч мундиаля доставили с МКС на Землю

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Российский космонавт Антон Шкаплеров доставил с МКС на Землю мяч чемпионата мира по футболу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр управления полетами.
На станцию мяч доставил другой российский космонавт Олег Артемьев.
Мяч будет использован во время первого матча грядущего мундиаля.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что экипаж «Союза МС-07» благополучно вернулся на Землю.
Маршрут экспедиции будет пролегать через Юматово, Большое Ходяшево, Русские Ширданы, Косяково и Паново.
Игры мундиаля примут 11 российских городов, в Казани состоятся шесть матчей.
В ролике телерадиокорпорации отмечается, что в Казани живут представители различных национальностей и религий.
На праздник съехались гости из девяти муниципалитетов Татарстана, а также из соседних регионов.
В большинстве районов пройдут кратковременные дожди.
Состязания будут проходить в течение двух дней по правилам любительского и спортивного рыболовства и международным правилам CMAS.
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