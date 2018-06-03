Мяч мундиаля доставили с МКС на Землю

Мяч будет использован во время первого матча чемпионата.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Российский космонавт Антон Шкаплеров доставил с МКС на Землю мяч чемпионата мира по футболу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр управления полетами.

На станцию мяч доставил другой российский космонавт Олег Артемьев.

Мяч будет использован во время первого матча грядущего мундиаля.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что экипаж «Союза МС-07» благополучно вернулся на Землю.