Княгиня Романова проехала по Крымскому мосту

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(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Глава российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и ее сын князь Георгий Михайлович проехали по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника канцелярии главы дома Романовых в крымском регионе Владислава Пилькевича.
Визит княгини на полуостров приурочен к 235-летию со дня вхождения Крымского полуострова в состав Российской империи.
Князь сам сел за руль автомобиля российского производства Lada Largus и провез княгиню по Крымскому мосту, рассказал Пилькевич.
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