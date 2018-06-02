Княгиня Романова проехала по Крымскому мосту

Великая княгиня и ее сын князь Георгий Михайлович проехали по Крымскому мосту на автомобиле российского производства Lada Largus.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Глава российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и ее сын князь Георгий Михайлович проехали по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника канцелярии главы дома Романовых в крымском регионе Владислава Пилькевича.

Визит княгини на полуостров приурочен к 235-летию со дня вхождения Крымского полуострова в состав Российской империи.

Князь сам сел за руль автомобиля российского производства Lada Largus и провез княгиню по Крымскому мосту, рассказал Пилькевич.

Ранее в Киеве сообщили, что украинцы помогали строить Крымский мост.