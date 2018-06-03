Рамзан Кадыров назвал Татарстан «крепкой опорой и фундаментом» России

Глава Чечни отметил роль усилий Президента РТ Рустама Минниханова в достижениях республики.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Глава Чечни Рамзан Кадыров отнес Татарстан к числу регионов, являющихся «крепкой опорой и фундаментом» страны, и назвал это заслугой Президента РТ Рустама Минниханова. Он написал об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава Чеченской Республики добавил, что ему всегда приятно общаться с коллегой, советоваться с ним, перенимать опыт.

Также Кадыров упомянул состоявшуюся в Москве 1 июня встречу с Миннихановым, на которой они обменялись новостями и поделились ближайшими планами. В тот день и глава ЧР, и Президент РТ приняли участие в переговорах Президента РФ Владимира Путина с наследным принцем входящего в ОАЭ эмирата Абу-Даби Мухаммедом бен Зайдом аль-Нахайяном.

Свою запись Рамзан Кадыров завершил пожеланиями «добра, мира и благополучия» Татарстану и его народу.