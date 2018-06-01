Минниханов принял участие в подписании Декларации о стратегическом партнерстве между РФ и ОАЭ

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Фото: tatarstan.ru
(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Сегодня в рамках рабочей поездки в Москву Президент РТ Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии подписания Декларации о стратегическом партнерстве между Россией и ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на официальный сайт Кремля.
Декларацию подписали Президент РФ Владимир Путин и Наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян.
По словам Путина, меморандум о стратегическом сотрудничестве и партнерстве станет хорошим шагом в укреплении двусторонних связей.
В прошлом году товарооборот между РФ и ОАЭ вырос на 31 процент, а за первый квартал этого года — еще на 70 процентов, напомнил Президент России.
«При Вашей поддержке в России активно работает инвестиционный фонд вашей страны с нашим РФПИ. Общий объем вложений — уже свыше 2 миллиардов долларов. Мы благодарны вам за доверие, но, думаю, и вы не разочарованы, потому что доходность по этим вложениям гораздо выше, чем на рынках, на 15 —17 процентов», — сказал Путин.
Будем продолжать эту работу, как и работу в сфере энергетики, где наши совместные усилия, включая наших друзей из Саудовской Аравии и из всей организации ОПЕК в целом, приносят хорошие результаты для стабилизации на рынке углеводородов, добавил глава государства.
Президент России поблагодарил Наследного принца Абу-Даби за инициативы по развитию сотрудничества в высокотехнологичных сферах, в том числе в сфере промышленности в привязке к российской выставке в Екатеринбурге «Иннопром».
Торжественное событие состоялось на сцене театра оперы и балета им. М. Джалиля во время гала-концерта фестиваля «Счастливое детство».
В Кремле состоялась встреча Президента РФ Владимира Путина и Наследного принца Абу-Даби Мухаммеда Аль Нахайяна.
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