Козак объяснил рост цен на топливо в стране

Вице-премьер связал увеличение цен с ситуацией на мировом рынке.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Рост цен на топливо в России связан с «мировой конъюнктурой цен». Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 1» вице-премьер Дмитрий Козак, отвечающий в Правительстве за топливно-энергетический комплекс.

На вопрос журналиста телеканала Сергея Брилева о том, может ли производство бензина вообще быть невыгодным, Козак напомнил об «относительности» выгодности / невыгодности и подчеркнул, что розничные цены на моторное топливо в РФ являются далеко не самыми высокими в мире.

По словам вице-премьера, производители с пониманием относятся к необходимости соблюдать баланс интересов. «<...> важно было глаза в глаза договориться о том, что они тоже умерят свои аппетиты», – пояснил он.

При этом Дмитрий Козак констатировал, что «невозможно» требовать от нефтяных компаний снижения цен и «работать себе в убыток».

Ранее стало известно, что Правительство перенесло снижение топливных акцизов с 1 июля на 1 июня.