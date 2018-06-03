Козак объяснил рост цен на топливо в стране

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(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Рост цен на топливо в России связан с «мировой конъюнктурой цен». Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 1» вице-премьер Дмитрий Козак, отвечающий в Правительстве за топливно-энергетический комплекс.
На вопрос журналиста телеканала Сергея Брилева о том, может ли производство бензина вообще быть невыгодным, Козак напомнил об «относительности» выгодности / невыгодности и подчеркнул, что розничные цены на моторное топливо в РФ являются далеко не самыми высокими в мире.
По словам вице-премьера, производители с пониманием относятся к необходимости соблюдать баланс интересов. «<...> важно было глаза в глаза договориться о том, что они тоже умерят свои аппетиты», – пояснил он.
При этом Дмитрий Козак констатировал, что «невозможно» требовать от нефтяных компаний снижения цен и «работать себе в убыток».
Ранее стало известно, что Правительство перенесло снижение топливных акцизов с 1 июля на 1 июня.
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