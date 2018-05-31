Правительство снизит акцизы на топливо с 1 июня

Акцизы на бензин и дизтопливо ранее планировалось понизить с 1 июля.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Из-за беспрецедентного роста цен на топливо Правительство России приняло решение снизить акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно с 1 июня, а не с 1 июля, как предполагалось ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Козака, который курирует вопросы энергетики.

По информации собеседника агентство, если принятые меры окажутся недостаточными, Правительство готово дополнительно снизить акцизы на бензин и дизтопливо еще на 700 рублей за тонну с 1 июля.

«Коммерсантъ» замечает, что для снижения акцизов Государственная Дума и Совет Федерации должны принять поправки к Налоговому кодексу, которые затем должен подписать Президент страны. Так как законопроект в нижнюю палату Федерального собрания пока не внесен, изменения в законодательство будут включены задним числом, добавляет издание.

Акцизы будут пересчитывать от текущего уровня (свыше 11,2 тыс. рублей за тонну бензина и 7,66 тыс. рублей за тонну дизельного топлива). По действующей ставке их будут платить до 25 июня, а уже в июле нефтяники выплатят сниженный июньский акциз.

Кроме того, на состоявшемся 30 мая совещании у Козака производители топлива пообещали придержать рост цен на него, пишет «Ъ».