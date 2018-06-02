Музей новейшей истории республики открылся в ЛНР

В экспозиции представлены свидетельства военного конфликта в Донбассе: фотографии, остатки снарядов, форма и оружие ополченцев.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Музей «Новейшей истории Луганской народной республики» открылся в ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на и. о. главы самопровозглашенной республики Леонида Пасечника.

«Сегодня я хотел бы объявить о создании в ЛНР музея новейшей истории, чтобы память об исторических событиях и жертвах, свидетелями которых мы с вами стали, сохранилась и дошла до наших потомков в неискаженном виде», — заявил Пасечник.

В экспозиции представлены свидетельства военного конфликта в Донбассе, среди них фотографии, остатки снарядов, форма и оружие ополченцев.

Ранее сообщалось, что украинские силовики обстреляли город Докучаевск.