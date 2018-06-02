Музей новейшей истории республики открылся в ЛНР

Рекомендуем
(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Музей «Новейшей истории Луганской народной республики» открылся в ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на и. о. главы самопровозглашенной республики Леонида Пасечника.
«Сегодня я хотел бы объявить о создании в ЛНР музея новейшей истории, чтобы память об исторических событиях и жертвах, свидетелями которых мы с вами стали, сохранилась и дошла до наших потомков в неискаженном виде», — заявил Пасечник.
В экспозиции представлены свидетельства военного конфликта в Донбассе, среди них фотографии, остатки снарядов, форма и оружие ополченцев.
Ранее сообщалось, что украинские силовики обстреляли город Докучаевск.
Площадь пожара порядка ста квадратных метров.
На следующее экологическое мероприятие, которое состоится 8 июня на озере Глубокое, приглашаются все желающие.
Фольклорный форум в Автограде впервые прошел в 2017 году и сразу же сникал широкую популярность среди челнинцев и гостей города.
На открытии VIII фестиваля фортепианной музыки им. Сергея Рахманинова «Белая сирень» в Казани мэтр поведал историю знакомства с композитором.
В поселке Алексеевское открылся XVI фестиваль, ставший визитной карточкой Татарстана.
Новорожденная и ее мама чувствуют себя хорошо.
В Набережночелнинской школе-интернат «Омет» № 86 обучаются и проходят реабилитацию 80 детей с последствиями церебрального паралича.
02 июняВладислав Третьяк: «У меня хорошие отношения с Татарстаном, потому что здесь хоккей. А хоккей – это моя любовь»