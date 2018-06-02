По направлению Новотроицкое — Докучаевск произведено 20 выстрелов из БМП, сообщил представитель ДНР.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Украинские силовики обстреляли город Докучаевск, заявили в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), передает РИА Новости.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по следующим направлениям: Новотроицкое — Докучаевск (произведено 20 выстрелов из БМП), Николаевка — Докучаевск (выпущено пять мин калибром 120 мм)», — сообщил агентству представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В Докучаевске, который расположен в 40 км к югу от Донецка, проживают примерно 25 тыс. человек.