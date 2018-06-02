Главное
Юрий Башмет рассказал о том, как Рахманинов впервые заставил его поставить классику выше Beatles

Татар-информ

2 июня 2018, 17:14

ПолитикаПроисшествия

Украинские силовики обстреляли город Докучаевск

Рекомендуем


По направлению Новотроицкое — Докучаевск произведено 20 выстрелов из БМП, сообщил представитель ДНР.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Украинские силовики обстреляли город Докучаевск, заявили в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), передает РИА Новости.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по следующим направлениям: Новотроицкое — Докучаевск (произведено 20 выстрелов из БМП), Николаевка — Докучаевск (выпущено пять мин калибром 120 мм)», — сообщил агентству представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В Докучаевске, который расположен в 40 км к югу от Донецка, проживают примерно 25 тыс. человек.

Следующая новость

В Татарстане в Куюках копавшего яму мужчину насмерть завалило землей
Новости дня
18:44
Княгиня Романова проехала по Крымскому мосту
18:33
В Набережных Челнах прошел фестиваль казачьей культуры «Закамская засечная линия»

Фольклорный форум в Автограде впервые прошел в 2017 году и сразу же сникал широкую популярность среди челнинцев и гостей города.

18:15
Столтенберг: НАТО не поможет Израилю в случае нападения Ирана
17:56
СМИ: Закупка Турцией российских С-400 станет «ночным кошмаром НАТО»
17:32
Юрий Башмет рассказал о том, как Рахманинов впервые заставил его поставить классику выше Beatles

На открытии VIII фестиваля фортепианной музыки им. Сергея Рахманинова «Белая сирень» в Казани мэтр поведал историю знакомства с композитором.

17:14
Украинские силовики обстреляли город Докучаевск
16:58
Саудовская Аравия пригрозила Катару военной акцией в случае покупки С-400
16:45
Более 400 сотрудников РКБ стали потенциальными донорами костного мозга
16:26
Кабмин Каталонии вступил в полномочия
16:00
На «Алексеевских перезвонах» прозвучал колокольный звон из сирийского Хмеймима

В поселке Алексеевское открылся XVI фестиваль, ставший визитной карточкой Татарстана.

15:50
Стивен Сигал запустил российское шоу о единоборствах «Жара Fight»
15:36
В Казани укушенная змеей женщина родила дочку в РКБ

Новорожденная и ее мама чувствуют себя хорошо.

15:24
Рафис Бурганов: Чистота души и сияние глаз воспитанников «Омет» не нуждаются в корректировке

В Набережночелнинской школе-интернат «Омет» № 86 обучаются и проходят реабилитацию 80 детей с последствиями церебрального паралича.

15:10
СМИ: Международная коалиция нанесла новый авиаудар по Сирии
14:56
В Алькеевском районе РТ наградили батыров полей
14:42
В Казани презентовали документальный фильм-дневник «Афганистан навсегда»

В Татарстане был дан старт мероприятиям, посвященным 30-летию со дня вывода советских войск из Республики Афганистан.

14:28
Право пообедать с Уорреном Баффетом продали за 3,3 млн долларов
14:15
Стали известны победители «Детской новой волны»
14:00
Черных лебедей из парка «Черное озеро» переселят на зимовку в Казанский зооботсад

В казанском парке «Черное озеро» поселились австралийские лебеди Одиллия и Зигфрид.

13:46
Американский инвестор назвал условие попадания России в число крупнейших экономик мира
13:32
В Казани на сутки закроют движение по Кировской дамбе
13:31
В Набережных Челнах суд оставил на свободе последнего из ОПГ «Боксеры»
13:18
В Лаишевском районе стартовали соревнования по кайтбордингу «Татарская волна-2018»

Несколько спортсменов вышли на воду при ледяном ветре.

13:04
Блюзмен Эдди Клируотер скончался в США
12:50
В казанском парке «Черное озеро» поселились Одиллия и Зигфрид

В парке сфотографировать и покормить черных пернатых, названных именами героев балета «Лебединое озеро».

События

02 июняВладислав Третьяк: «У меня хорошие отношения с Татарстаном, потому что здесь хоккей. А хоккей – это моя любовь»

02 июняНезнакомая Беларусь: замки, стрит-арт и промышленный туризм

02 июняУ вас появился «особенный» ребенок: что делать?

02 июняОльга Тимуца о синдроме Ретта: Для родителей порой это шок длиной в десятилетия

01 июня«Чернобыльский идиот»: выживет ли князь Мышкин и почему Настасья Филипповна голая и немая

01 июня«Глупо скрывать пару счетов, когда их несколько в банке. Я же не дурак!»: в Челнах лишили полномочий двух депутатов

01 июняБлизкие о погибшей при урагане в Муслюмово матери двоих детей: «Редко встречаются люди с таким большим сердцем»