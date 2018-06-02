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(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Украинские силовики обстреляли город Докучаевск, заявили в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), передает РИА Новости.
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по следующим направлениям: Новотроицкое — Докучаевск (произведено 20 выстрелов из БМП), Николаевка — Докучаевск (выпущено пять мин калибром 120 мм)», — сообщил агентству представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В Докучаевске, который расположен в 40 км к югу от Донецка, проживают примерно 25 тыс. человек.
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