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Татар-информ

2 июня 2018, 19:46

Происшествия

Из-за закурившего мужчины эвакуировали торговый центр в Подмосковье

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Инцидент произошел в торговом центре «Мега» в Химках.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Из-за мужчины, который закурил внутри торгового центра в Химках, эвакуировали посетителей и персонал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подмосковное управление МВД.

«Эвакуация проводилась из-за курившего в здании мужчины», — заявили в ведомстве.

Инцидент произошел в торговом центре «Мега».

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в иркутском торговом центре «Комсомолл» пострадали 8 детей.

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