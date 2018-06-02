Из-за закурившего мужчины эвакуировали торговый центр в Подмосковье

Инцидент произошел в торговом центре «Мега» в Химках.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Из-за мужчины, который закурил внутри торгового центра в Химках, эвакуировали посетителей и персонал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подмосковное управление МВД.

«Эвакуация проводилась из-за курившего в здании мужчины», — заявили в ведомстве.

Инцидент произошел в торговом центре «Мега».

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в иркутском торговом центре «Комсомолл» пострадали 8 детей.