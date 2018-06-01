Момент взрыва в ТРЦ «Комсомолл» попал на видео

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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва в ТРЦ «Комсомолл», опубликовал Следственный комитет России на своей официальной странице в Интернете.
Ранее ИА «Татар-информ сообщало, что ЧП произошло сегодня во время проведения химических опытов в научно-развлекательном центре «Гравитация». Известно, что в представлении использовались реактивы, жидкий азот и электричество. Не исключено, что газ попал на горелку и взорвался.
В результате взрыва ожоги получили восемь детей, в возрасте от пяти до 13 лет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». На данный момент задержаны технический директор «Гравитации» и экскурсоводы, которые принимали участие в представлении.
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